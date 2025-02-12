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АНАЛІТИКА

Рютте каже, що не занепокоєний повідомленням про контакти США з Росією

 

Генеральний секретар НАТО НАТО Марк Рютте заявив, що його не непокоять повідомлення про можливі контакти між США і Росією стосовно війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Рютте також зазначив, що не хотів би спекулювати щодо цієї теми.

"Стосовно контактів між США і РФ. НАТО - це на 50% США з точки зору його економічної сили. Я не занепокоєний тим, що є контакти між США і РФ, тому що ми всі залучені в Альянс. Однак я не збираюся міркувати про те, які переговори тривають, і хто що має робити", - зазначив генсек НАТО.

За його словами, необхідно усвідомити дві мети, які є у союзників України.

Перша мета - це переконатись, що Україна перебуває в найкращому положенні до мирних переговорів. І друга - переконатись, що коли справа дійде до мирних переговорів, їхній результат не буде змінений кремлівським правителем Владіміром Путіним, зауважив Рютте.
Ключові теги: США, Росія
 

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