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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Рютте каже, що не занепокоєний повідомленням про контакти США з Росією
17:36 12.02.2025 |
Генеральний секретар НАТО НАТО Марк Рютте заявив, що його не непокоять повідомлення про можливі контакти між США і Росією стосовно війни в Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО.
Рютте також зазначив, що не хотів би спекулювати щодо цієї теми.
"Стосовно контактів між США і РФ. НАТО - це на 50% США з точки зору його економічної сили. Я не занепокоєний тим, що є контакти між США і РФ, тому що ми всі залучені в Альянс. Однак я не збираюся міркувати про те, які переговори тривають, і хто що має робити", - зазначив генсек НАТО.
За його словами, необхідно усвідомити дві мети, які є у союзників України.
Перша мета - це переконатись, що Україна перебуває в найкращому положенні до мирних переговорів. І друга - переконатись, що коли справа дійде до мирних переговорів, їхній результат не буде змінений кремлівським правителем Владіміром Путіним, зауважив Рютте.
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