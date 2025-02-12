Фінансові новини
- |
- 12.02.25
- |
- 17:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рютте: союзники перевиконали обіцянку надати Україні військової допомоги на 40 млрд євро
17:35 12.02.2025 |
Генеральний секретар альянсу Марк Рютте заявляє, що союзники по альянсу не тільки виконали, але й перевиконали рішення Вашінгтонського саміту надати Україні військової допомоги на суму в 40 млрд євро.
Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.
Нагадавши, що на Вашингтонському саміті країни Альянсу пообіцяли надати Україні 40 млрд євро допомоги на безпеку у 2024 році, Рютте сказав: «Союзники не лише виконали свої зобов'язання. Вони їх значно перевершили. Вони надали (військової допомоги - ІФ-У) на понад 50 млрд євро, більше половини з яких надходить від європейських союзників і Канади. Це є чітким сигналом нашої непохитної відданості Україні, і це також робить великий крок у напрямку того, до чого закликав президент Трамп. Я згоден з ним, що ми повинні вирівняти безпекову допомогу Україні».
Генсек НАТО також констатував, що з 2022 року члени НАТО надали Україні 99% усієї військової допомоги. «Ми бачили нещодавні доповнення до цього зі Швеції, Фінляндії, Канади, але також, звичайно, Міражі з Франції та F-16 з Нідерландів. Інші члени Альянсу також активізують свої зусилля з підготовки більшої кількості українських військових. Нещодавно створене командування НАТО у Вісбадені для підтримки України знаходиться на передньому краї координації цих і майбутніх внесків», - деталізував генсек НАТО.
Разом з тим Рютте наголосив, що для того, щоб «дійсно змінити траєкторію конфлікту, нам потрібно зробити ще більше». «Чим сильнішою буде Україна на полі бою, чим сильнішою вона буде за столом переговорів, тим більше шансів досягти вигідної угоди для тривалого миру. Це те, чого ми всі хочемо. Заради України, нашої спільної безпеки та глобальної стабільності», - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія цього року витратить 4.5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні та поставить понад 10 тис безпілотників - міністр оборони
ТОП-НОВИНИ
|Глава Пентагону: вступ України до НАТО і повернення до кордонів до 2014 року – нереалістичні
|Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР
|Керівник штабу Антитерористичного центру СБУ викритий у роботі на РФ
|В оновленому застосунку «Резерв+» 18-24-річні зможуть подати заявку на однорічний контракт з ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Кабмін затвердив порядок перевірки на поліграфі іноземних військових
|Швейцарія схвалила програму допомоги у відновленні України до 2028 року
|Рютте каже, що не занепокоєний повідомленням про контакти США з Росією
|Рютте: союзники перевиконали обіцянку надати Україні військової допомоги на 40 млрд євро
|Рютте: «Рамштайн» та NSATU мають працювати разом, щоб Україна могла протистояти РФ
|Велика Британія цього року витратить 4.5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні та поставить понад 10 тис безпілотників - міністр оборони
|Глава Пентагону: вступ України до НАТО і повернення до кордонів до 2014 року – нереалістичні
Бізнес
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку
|Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
|ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту
|Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia