Рютте: союзники перевиконали обіцянку надати Україні військової допомоги на 40 млрд євро

Генеральний секретар альянсу Марк Рютте заявляє, що союзники по альянсу не тільки виконали, але й перевиконали рішення Вашінгтонського саміту надати Україні військової допомоги на суму в 40 млрд євро.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

Нагадавши, що на Вашингтонському саміті країни Альянсу пообіцяли надати Україні 40 млрд євро допомоги на безпеку у 2024 році, Рютте сказав: «Союзники не лише виконали свої зобов'язання. Вони їх значно перевершили. Вони надали (військової допомоги - ІФ-У) на понад 50 млрд євро, більше половини з яких надходить від європейських союзників і Канади. Це є чітким сигналом нашої непохитної відданості Україні, і це також робить великий крок у напрямку того, до чого закликав президент Трамп. Я згоден з ним, що ми повинні вирівняти безпекову допомогу Україні».

Генсек НАТО також констатував, що з 2022 року члени НАТО надали Україні 99% усієї військової допомоги. «Ми бачили нещодавні доповнення до цього зі Швеції, Фінляндії, Канади, але також, звичайно, Міражі з Франції та F-16 з Нідерландів. Інші члени Альянсу також активізують свої зусилля з підготовки більшої кількості українських військових. Нещодавно створене командування НАТО у Вісбадені для підтримки України знаходиться на передньому краї координації цих і майбутніх внесків», - деталізував генсек НАТО.

Разом з тим Рютте наголосив, що для того, щоб «дійсно змінити траєкторію конфлікту, нам потрібно зробити ще більше». «Чим сильнішою буде Україна на полі бою, чим сильнішою вона буде за столом переговорів, тим більше шансів досягти вигідної угоди для тривалого миру. Це те, чого ми всі хочемо. Заради України, нашої спільної безпеки та глобальної стабільності», - додав він.