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Рютте: «Рамштайн» та NSATU мають працювати разом, щоб Україна могла протистояти РФ
17:33 12.02.2025 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що Контактна група з питань оборони України, так званий «Рамштайн», повинна продовжити свою роботу у тісній співпраці з місією НАТО з питань допомоги в галузі безпеки та навчання для України (NSATU).
Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції напередодні засідання «Рамштайн» та зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться у четвер, відповідаючи на запитання «Інтерфакс-Україна» щодо майбутнього існування групи «Рамштайн».
"Нам потрібні ці двоє. Тому я думаю, що в обох є майбутнє», - вважає Рютте.
Генсек НАТО пояснив, що робота формату групи «Рамштайн» полягає в тому, щоб «переконатися, що союзники та інші країни за межами НАТО зобов'язуються переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, зокрема, конкретними матеріалами для ведення війни проти Росії».
«Я вже згадував деякі великі оголошення за останні два тижні з Канади, Швеції, Нідерландів і Франції. І, безсумнівно, я сподіваюся, що сьогодні, а також найближчими днями ви побачите нові оголошення. Тож вам потрібен такий формат. І тоді вам потрібен стимул, щоб переконатися, що ви найкращим чином організовуєте всю допомогу, що надходить в Україну, щоб вона була максимально корисною для вас в Україні, щоб вести війну, а також, щоб забезпечити навчання (функція NSATU - ИФ-У)», - пояснив Рютте.
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