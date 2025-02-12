Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рютте: «Рамштайн» та NSATU мають працювати разом, щоб Україна могла протистояти РФ

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що Контактна група з питань оборони України, так званий «Рамштайн», повинна продовжити свою роботу у тісній співпраці з місією НАТО з питань допомоги в галузі безпеки та навчання для України (NSATU).

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції напередодні засідання «Рамштайн» та зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться у четвер, відповідаючи на запитання «Інтерфакс-Україна» щодо майбутнього існування групи «Рамштайн».

"Нам потрібні ці двоє. Тому я думаю, що в обох є майбутнє», - вважає Рютте.

Генсек НАТО пояснив, що робота формату групи «Рамштайн» полягає в тому, щоб «переконатися, що союзники та інші країни за межами НАТО зобов'язуються переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, зокрема, конкретними матеріалами для ведення війни проти Росії».

«Я вже згадував деякі великі оголошення за останні два тижні з Канади, Швеції, Нідерландів і Франції. І, безсумнівно, я сподіваюся, що сьогодні, а також найближчими днями ви побачите нові оголошення. Тож вам потрібен такий формат. І тоді вам потрібен стимул, щоб переконатися, що ви найкращим чином організовуєте всю допомогу, що надходить в Україну, щоб вона була максимально корисною для вас в Україні, щоб вести війну, а також, щоб забезпечити навчання (функція NSATU - ИФ-У)», - пояснив Рютте.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7927
  0,1231
 0,30
EUR
 1
 43,3557
  0,3443
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3529  0,06 0,15 42,0075  0,11 0,25
EUR 42,8729  0,13 0,30 43,6171  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,09 0,22 41,8150  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес