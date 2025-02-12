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АНАЛІТИКА

Зеленський розповів, як бачить потенційну угоду з Трампом про «допомогу в обмін на мінерали»

13:35 12.02.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова обговорювати різні варіанти "угоди" з США щодо доступу до видобутку цінних мінералів на своїй території, чим зацікавився Дональд Трамп, і ключовий принцип полягає лише у тому, щоб це був взаємно вигідний формат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

Зеленського попросили детальніше розповісти, як він уявляє собі можливу угоду, чи йдеться про преференційні умови для американських компаній, що зайдуть для видобутку чи щось інше.

"Сьогодні ми з цього приводу дуже гнучкі щодо наших партнерів. Я вважаю, що це повинно бути взаємовигідно. Для нас невигідно те, що відбувається зараз - що Путін захоплює наші території і просто безкоштовно отримує цінні копалини", - відповів Зеленський, зауваживши, що чимало таких територій і шельф Чорного моря вже опинилися під окупацією.

На думку Зеленського, це ті "конкретні гроші", які Україна може запропонувати союзникам, які допомагають їй захищатися.

"Ми можемо дати можливість вкладати, інвестувати в них нашим партнерам, передусім американському бізнесу. Ми можемо разом видобувати і розробляти, переробляти. Це робочі місця, це доходи для американських компаній, для американців, українців, європейців. Ми дуже відкриті. Але про це потрібно предметно говорити", - сказав він.

Президент додав, що йдеться про "дуже серйозні об'єми" ресурсів, які потенційно можна видобувати.

"Як я говорив щодо урану, або титану - ми найбільші як мінімум у Європі... Мені здається, що це дуже важливо захистити. Щоб це не дісталося безкоштовно рускім або іншим, кому можуть віддати рускі - Ірану, Північній Кореї, яким вони це можуть віддати за щось - за борги, за якусь підтримку. І Китаю... Мені здається, це не в інтересах Сполучених Штатів. В інтересах США - щоб це було справедливо, контролювалося Україною і був доступ західного світу, нормальних цивілізованих партнерів", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "у принципі погодилася" надати США доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території вартістю близько 500 млрд доларів в обмін на допомогу.

За даними ЗМІ, очікуваний візит в Україну міністра фінансів США буде пов'язаний саме з цим питанням.
 

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