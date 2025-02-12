Зеленський розповів, як бачить потенційну угоду з Трампом про «допомогу в обмін на мінерали»

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова обговорювати різні варіанти "угоди" з США щодо доступу до видобутку цінних мінералів на своїй території, чим зацікавився Дональд Трамп, і ключовий принцип полягає лише у тому, щоб це був взаємно вигідний формат.
Зеленського попросили детальніше розповісти, як він уявляє собі можливу угоду, чи йдеться про преференційні умови для американських компаній, що зайдуть для видобутку чи щось інше.
"Сьогодні ми з цього приводу дуже гнучкі щодо наших партнерів. Я вважаю, що це повинно бути взаємовигідно. Для нас невигідно те, що відбувається зараз - що Путін захоплює наші території і просто безкоштовно отримує цінні копалини", - відповів Зеленський, зауваживши, що чимало таких територій і шельф Чорного моря вже опинилися під окупацією.
На думку Зеленського, це ті "конкретні гроші", які Україна може запропонувати союзникам, які допомагають їй захищатися.
"Ми можемо дати можливість вкладати, інвестувати в них нашим партнерам, передусім американському бізнесу. Ми можемо разом видобувати і розробляти, переробляти. Це робочі місця, це доходи для американських компаній, для американців, українців, європейців. Ми дуже відкриті. Але про це потрібно предметно говорити", - сказав він.
Президент додав, що йдеться про "дуже серйозні об'єми" ресурсів, які потенційно можна видобувати.
"Як я говорив щодо урану, або титану - ми найбільші як мінімум у Європі... Мені здається, що це дуже важливо захистити. Щоб це не дісталося безкоштовно рускім або іншим, кому можуть віддати рускі - Ірану, Північній Кореї, яким вони це можуть віддати за щось - за борги, за якусь підтримку. І Китаю... Мені здається, це не в інтересах Сполучених Штатів. В інтересах США - щоб це було справедливо, контролювалося Україною і був доступ західного світу, нормальних цивілізованих партнерів", - зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "у принципі погодилася" надати США доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території вартістю близько 500 млрд доларів в обмін на допомогу.
За даними ЗМІ, очікуваний візит в Україну міністра фінансів США буде пов'язаний саме з цим питанням.