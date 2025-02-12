Умєров повідомив про першу зустріч із новим главою Пентагону

"Ніколи такого не було - і от знову. Традиційна практика не випуску Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз вже себе вичерпала", - Порошенко. Повістки виписані на дати з 14 до 28 лютого, тому під загрозою заплановані поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію.