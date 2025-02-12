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Умєров повідомив про першу зустріч із новим главою Пентагону
13:22 12.02.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про першу зустріч із новим главою Пентагону Пітом Гегсетом.
"Перша зустріч із новим міністром оборони США Пітом Гегсетом", - написав український міністр у Facebook.
Як повідомлялось, Умєров у середу, 12 лютого, розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
Вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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