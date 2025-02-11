Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп підтвердив, що відрядив свого міністра фінансів в Україну

 

Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію, що з'явилась в ЗМІ, про візит міністра фінансів Скотта Бессента в Україну.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час візиту Бессент проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна закінчитися і закінчиться найближчим часом - занадто багато смертей і руйнувань", - написав Трамп.

За даними агентства Bloomberg, Бессент може приїхати в Україну для попередніх переговорів про "угоду", в межах якої Штати отримають доступ до рідкісноземельних ресурсів Києва в обмін на військову допомогу.

Минулого тижня президент США заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Пізніше він додав, що Київ "у принципі погодився" укласти "угоду" вартістю 500 мільярдів доларів.

Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками української влади, вони можуть коштувати трильйони доларів.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6696
  0,0760
 0,18
EUR
 1
 43,0114
  0,1159
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2926  0,08 0,19 41,9011  0,07 0,18
EUR 42,7444  0,01 0,02 43,4770  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7100  0,10 0,24 41,7200  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес