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Артур Еш
Новий глава Пентагону: США не відправлятимуть війська в Україну
23:04 11.02.2025 |
Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну, підкресливши, що президент Дональд Трамп сподівається на швидке укладення мирної угоди.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Штутгарті у вівторок, повідомляє "Європейська правда".
Міністра оборони США запитали, чи буде нова адміністрація відкритою до відправки американських військ в Україну - зокрема, для того, аби відстежувати постачання зброї. На це Гегсет коротко відповів: "Ми не надсилаємо американські війська в Україну".
Він також зазначив, що президент Трамп прихильний до швидкого укладення угоди щодо завершення російсько-української війни.
Нагадаємо, Гегсет 12 лютого візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн". За даними ЗМІ, він не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.
Очікують, що глава Пентагону підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше.
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