Bloomberg: під час турне Європою Келлог не відвідуватиме РФ

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог не має наміру відвідувати Росію в ході поїздки до Європи, запланованої на найближчі дні. Про це повідомило

у вівторок, 11 лютого, агентство Bloomberg, посилаючись на інформацію від поінформованих джерел. За їхніми словами, Келлог здійснить турне європейськими країнами, під час якого консультуватиметься з посадовцями в рамках підготовки варіантів плану припинення війни Росії проти України, які він має представити Трампу найближчими тижнями.

Зокрема, він збирається взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка відбудеться 14-16 лютого, а також відвідає Київ та інші європейські столиці, де обговорюватиме з союзниками Вашингтона деталі плану закінчення війни.

Reuters: Трамп хоче, щоб Європа збільшила закупівлю зброї у США

За даними агентства Reuters, американські посадовці на конференції в Мюнхені, серед іншого, обговорюватимуть імовірні закупівлі зброї з європейськими союзниками. За даними джерел агентства, одна з ідей адміністрації Трампа передбачає збільшення закупівель європейськими союзниками американської зброї для передачі Україні, що має покращити позицію Києва перед можливими мирними переговорами з Росією.

Це одна з кількох ідей, які розглядає адміністрація Трампа, щоб продовжити постачання американської зброї Києву без значних витрат власних грошей, додали джерела Reuters.

Келлог в інтерв'ю Reuters 10 лютого відмовився підтвердити інформацію про цей план, але наголосив, що "США завжди подобається продавати вироблене в Америці озброєння, оскільки це зміцнює нашу економіку". "Є багато варіантів. Зараз розглядаються всі", - додав він. Спрепредставник президента США також зазначив, що Україна й далі отримує зброю, передача якої була схвалена за попередника Трампа Джо Байдена.

Окрім цього, за даними джерел Bloomberg, очікується, що на переговорах Келлога з європейськими посадовцями буде порушене питання готовності Європи взяти на себе ініціативу щодо розміщення в Україні військового контингенту для забезпечення гарантій того, щоб досягнута мирна угода діятиме. За словами співрозмовників видання, дуже малоймовірно, що США нададуть війська для цих зусиль, але вони можуть надати інші форми підтримки.