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Сприйняття України за рік помітно покращилося у США, Італії та Бразилії, погіршилося в Японії – MSI
15:43 11.02.2025 |
Україна як і раніше вважається союзником усіх держав G7 і BICS (Бразилія, Індія, Китай і ПАР), при чому дещо більше, ніж минулоріч, свідчать результати Мюнхенського індексу безпеки (MSI) 2025 року, опубліковані у понеділок.
Україну вважають союзницею набагато більше жителів, ніж вважають загрозою, у Сполученому Королівстві (на 55%), Канаді (на 49%), США (на 45%), Франції (на 43%) та Італії (на 37%). У Німеччині, Китаї та Японії цей показник складає 27%, в Індії 21%, в Бразилії 18%, у Південній Африці 9%.
При чому за рік показники ставлення до України суттєво покращилися у Бразилії та Італії (по 5 процентних пунктів), Сполучених Штатах (+4) та Канаді (+3), а помітно погіршилися лише в Японії (на 5 процентних пунктів) та у Китаї (-2). У Франції, Індії, Південній Африці, Сполученому Королівстві та Німеччині показники суттєво не змінилися (не більш як на один процентний пункт в той чи інший бік).
Зокрема, якщо в листопаді 2022 року кількість країн, які вважали Україну союзницею, перевищувала кількість тих, хто її вважав загрозою в середньому на 35,5%, то в листопаді 2023 року – на 31,9%, а в листопаді 2024 року - вже на 32,6%.
Сприйняття країни як союзника чи загрози, різниця від думок у %
|Країна
|Україна-22
|Україна-23
|Україна-24
|Україна-25
|Росія-22
|Росія-23
|Росія-24
|Росія-25
|Японія
|14
|31
|32
|27
|-37
|-54
|-61
|-59
|Німеччина
|8
|33
|29
|28
|-22
|-51
|-45
|-56
|Франція
|10
|42
|43
|43
|-13
|-41
|-39
|-47
|Велика Британія
|13
|64
|56
|55
|-31
|-60
|-48
|-53
|Канада
|17
|47
|46
|49
|-21
|-45
|-43
|-45
|США
|17
|40
|41
|45
|-20
|-51
|-37
|-41
|Італія
|11
|35
|32
|37
|2
|-50
|-33
|-40
|Бразилія
|-3
|19
|13
|18
|-7
|-2
|-1
|1
|ПАР
|9
|18
|8
|9
|10
|5
|16
|19
|Китай
|20
|36
|29
|27
|44
|38
|59
|54
|Індія
|31
|25
|22
|21
|39
|34
|34
|37
|Середнє
|13,4
|35,5
|31,9
|32,6
|-5,1
|-25,2
|-18,0
|-20,9
Дані: Мюнхенський індекс безпеки 2022, 2023, 2024, 2025
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