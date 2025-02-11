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АНАЛІТИКА

Сприйняття України за рік помітно покращилося у США, Італії та Бразилії, погіршилося в Японії – MSI

 

Україна як і раніше вважається союзником усіх держав G7 і BICS (Бразилія, Індія, Китай і ПАР), при чому дещо більше, ніж минулоріч, свідчать результати Мюнхенського індексу безпеки (MSI) 2025 року, опубліковані у понеділок.

Україну вважають союзницею набагато більше жителів, ніж вважають загрозою, у Сполученому Королівстві (на 55%), Канаді (на 49%), США (на 45%), Франції (на 43%) та Італії (на 37%). У Німеччині, Китаї та Японії цей показник складає 27%, в Індії 21%, в Бразилії 18%, у Південній Африці 9%.

При чому за рік показники ставлення до України суттєво покращилися у Бразилії та Італії (по 5 процентних пунктів), Сполучених Штатах (+4) та Канаді (+3), а помітно погіршилися лише в Японії (на 5 процентних пунктів) та у Китаї (-2). У Франції, Індії, Південній Африці, Сполученому Королівстві та Німеччині показники суттєво не змінилися (не більш як на один процентний пункт в той чи інший бік).

Зокрема, якщо в листопаді 2022 року кількість країн, які вважали Україну союзницею, перевищувала кількість тих, хто її вважав загрозою в середньому на 35,5%, то в листопаді 2023 року – на 31,9%, а в листопаді 2024 року - вже на 32,6%.

Сприйняття країни як союзника чи загрози, різниця від думок у %

Країна Україна-22 Україна-23 Україна-24 Україна-25 Росія-22 Росія-23 Росія-24 Росія-25
Японія 14 31 32 27 -37 -54 -61 -59
Німеччина 8 33 29 28 -22 -51 -45 -56
Франція 10 42 43 43 -13 -41 -39 -47
Велика Британія 13 64 56 55 -31 -60 -48 -53
Канада 17 47 46 49 -21 -45 -43 -45
США 17 40 41 45 -20 -51 -37 -41
Італія 11 35 32 37 2 -50 -33 -40
Бразилія -3 19 13 18 -7 -2 -1 1
ПАР 9 18 8 9 10 5 16 19
Китай 20 36 29 27 44 38 59 54
Індія 31 25 22 21 39 34 34 37
Середнє 13,4 35,5 31,9 32,6 -5,1 -25,2 -18,0 -20,9

Дані: Мюнхенський індекс безпеки 2022, 2023, 2024, 2025
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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