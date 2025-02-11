Україна почне ексгумацію жертв Волинської трагедії - посол

Посол України в Польщі Василь Боднар деталізував плани української влади щодо початку ексгумації тіл польських жертв Волинської трагедії. Про це він розповів у суботу, 8 лютого, в етері польського телеканалу TVN24. За словами українського дипломата, роботи з ексгумації тіл планують розпочати навесні цього року.

"Ми плануємо навесні (початок ексгумації тіл жертв трагедії. - Ред.) в першому місці, де вже є дозвіл, тобто в Пужниках (колишнє село на території Тернопільської області, що існувало до 1949 року. - Ред.)", - розповів український дипломат, якого цитує українська служба інформагенції РАР

. Утім, диппредставник не назвав точний час початку робіт, оскільки, за його словами, це залежатиме від погодних умов.

"Ми не знаємо точно, у якому місяці, але ми готуємося до того, що якщо погода дозволить, то всі дозволи видані й команда від польської сторони також готова розпочати ці роботи", - зазначив Боднар. Нині триває робота над визначенням усіх місць, де можна було б провести ексгумацію - як на польській, так і на українській території, уточнив він.

Хто займатиметься ексгумацією тіл жертв Волинської трагедії на українській території?

Також посол розповів про обмеження, які накладає на проведення таких робіт українське законодавство. "Згідно з українським законодавством, повинна бути українська компанія, що має ліцензію на проведення таких робіт. Польська сторона вже має такого партнера, і ця співпраця розвивається з українською установою", - пояснив дипломат. "Ця установа отримала всі дозволи, і коли команди виїдуть разом, почнуть копати, тоді суспільство про це дізнається і, звичайно, ми будемо це комунікувати через міністрів культури", - додав Боднар.

Крім того, за словами посла, українська сторона почасти долучилася до фінансування ексгумаційних робіт на українській території. "Місцева влада і наш ІНП повідомили, що будуть надавати дотації на ці роботи, але в основному фінансування йде від польської сторони", - констатував посол.

Раніше в січні цього року Україна погодилася з проведенням ексгумаційних робіт польських жертв Волинської трагедії. Київ і Варшава обмінялися також списками місць для ексгумації жертв.