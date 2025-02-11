Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна почне ексгумацію жертв Волинської трагедії - посол

 

Посол України в Польщі Василь Боднар деталізував плани української влади щодо початку ексгумації тіл польських жертв Волинської трагедії. Про це він розповів у суботу, 8 лютого, в етері польського телеканалу TVN24. За словами українського дипломата, роботи з ексгумації тіл планують розпочати навесні цього року.

"Ми плануємо навесні (початок ексгумації тіл жертв трагедії. - Ред.) в першому місці, де вже є дозвіл, тобто в Пужниках (колишнє село на території Тернопільської області, що існувало до 1949 року. - Ред.)", - розповів український дипломат, якого цитує українська служба інформагенції РАР

. Утім, диппредставник не назвав точний час початку робіт, оскільки, за його словами, це залежатиме від погодних умов.

"Ми не знаємо точно, у якому місяці, але ми готуємося до того, що якщо погода дозволить, то всі дозволи видані й команда від польської сторони також готова розпочати ці роботи", - зазначив Боднар. Нині триває робота над визначенням усіх місць, де можна було б провести ексгумацію - як на польській, так і на українській території, уточнив він.

Хто займатиметься ексгумацією тіл жертв Волинської трагедії на українській території?

Також посол розповів про обмеження, які накладає на проведення таких робіт українське законодавство. "Згідно з українським законодавством, повинна бути українська компанія, що має ліцензію на проведення таких робіт. Польська сторона вже має такого партнера, і ця співпраця розвивається з українською установою", - пояснив дипломат. "Ця установа отримала всі дозволи, і коли команди виїдуть разом, почнуть копати, тоді суспільство про це дізнається і, звичайно, ми будемо це комунікувати через міністрів культури", - додав Боднар.

Крім того, за словами посла, українська сторона почасти долучилася до фінансування ексгумаційних робіт на українській території. "Місцева влада і наш ІНП повідомили, що будуть надавати дотації на ці роботи, але в основному фінансування йде від польської сторони", - констатував посол.

Раніше в січні цього року Україна погодилася з проведенням ексгумаційних робіт польських жертв Волинської трагедії. Київ і Варшава обмінялися також списками місць для ексгумації жертв.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5936
  0,1203
 0,29
EUR
 1
 42,8955
  0,1372
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2926  0,08 0,19 41,9011  0,07 0,18
EUR 42,7444  0,01 0,02 43,4770  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7100  0,10 0,24 41,7200  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес