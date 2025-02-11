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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
ЗМІ: У Трампа хочуть спонукати Європу більше купувати американської зброї для України
11:54 11.02.2025 |
Адміністрація американського президента Дональда Трампа планує підштовхнути європейських союзників до купівлі більшої кількості американської зброї для України на тлі можливих мирних переговорів з Москвою.
Про це агентству Reuters повідомили двоє обізнаних з цим питанням співрозмовників, пише "Європейська правда".
Як зазначили співрозмовники, цей план, якщо він буде офіційно затверджений, дасть певне заспокоєння українському керівництву, яке побоюється, що Трамп може заблокувати подальшу допомогу країні.
Агентство зазначило, що європейські країни раніше вже купували американську зброю для України за часів адміністрації Байдена.
За інформацією співрозмовників, американські посадовці, включно зі спеціальним представником Трампа щодо питань України та Росії Кітом Келлогом, обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками на цьому тижні під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Вони стверджують - це одна з кількох ідей, які обговорює адміністрація, щоб потенційно продовжити постачання американської зброї Києву без значних витрат американського капіталу.
Водночас сам Келлог відмовився підтверджувати агентству такий план та заявив, що "США завжди люблять продавати зброю, вироблену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку".
"Існує багато варіантів. Зараз все в грі", - сказав він агентству та додав, що поставки, раніше схвалені колишнім президентом Джо Байденом, все ще надходять в Україну.
У цьому контексті варто звернути увагу на те, що наприкінці січня генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав США продовжити постачання Україні і заявив, що Європа заплатить за це.
Він наголошував, що якщо адміністрація Трампа буде готова продовжувати постачати Україну зі своєї оборонно-промислової бази - рахунок буде оплачений європейцями.
На початку лютого міністр оборони Британії Джон Гілі скликав 26-ту зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого. Це стало першим випадком, коли Сполучені Штати не будуть головувати на засіданні.
Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України та її підтримку в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії.
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