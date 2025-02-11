Фінансові новини
- |
- 11.02.25
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вибухи в Енгельсі та Саратові: дрони атакували аеродром і НПЗ
09:59 11.02.2025 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За інформацією каналів SHOT і Mash, над Енгельсом приблизно близько 4-ї години за місцевим часом прогриміли щонайменше 11 вибухів. Зокрема було чути звуки, схожі на автоматні черги. Все це було чутно в стороні місцевого аеродрому.
Крім того, за словами місцевих жителів, спрацювала система тривоги, яка багатьох розбудила. За попередніми даними, нібито було знищено кілька повітряних цілей. Незадовго до вибухів губернатор Саратовської області попереджав, що для регіону існує загроза атаки безпілотниками.
Пізніше SHOT опублікував відео, на якому, як стверджується, чути один із потужних вибухів в Енгельсі цієї ночі.
Паралельно з атакою на Енгельса, звуки вибухів було чутно в Саратові. За словами місцевих жителів, після вибухів, у районі місцевого НПЗ виникла пожежа.
Наразі в жодному з двох випадків ще не було офіційних даних про наслідки атаки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про військову допомогу Україні: у неї є цінні природні ресурси, я хотів би, щоб ці гроші були захищені
|Трамп закликає скасувати перемир’я з ХАМАС, якщо заручники не будуть звільнені
|Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Україна почне ексгумацію жертв Волинської трагедії - посол
|Порошенко візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції на запрошення Крістофа Гойсгена
|ЗМІ: У Трампа хочуть спонукати Європу більше купувати американської зброї для України
|Індекс сприйняття корупції: в України мінус один бал за рік та 105 місце зі 180
|Вибухи в Енгельсі та Саратові: дрони атакували аеродром і НПЗ
|Rheinmetall поставив Україні ще п’ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Бізнес
|DeepSeek для iOS передає незашифровані дані: експерти попереджають про серйозні загрози
|DeepSeek R1 вразливіша до маніпуляцій, ніж інші ШІ-моделі — WSJ
|Штучний інтелект допоміг ученим створити новий матеріал, що твердий, як сталь, і легкий, як пінопласт
|У Франції почали розслідування проти Маскового X
|Велика Британія вимагає від Apple надати доступ до зашифрованого вмісту iCloud користувачів
|Opel Grandland PHEV проїхав 1115 км на одному баку і одній зарядці в реальних умовах
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му