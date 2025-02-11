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АНАЛІТИКА

Rheinmetall поставив Україні ще п’ять авіадесантних тактичних машин Caracal

Rheinmetall поставив Україні ще п’ять авіадесантних тактичних машин Caracal
 

Німецька оборонна компанія Rheinmetall поставила українським військовим ще п'ять аеромобільних тактичних машин Caracal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.

Rheinmetall поставив Україні ще п’ять авіадесантних тактичних машин Caracal

 

Зазначається, що загалом Україна наразі отримала 20 аеромобільних тактичних машин Caracal, які можна транспортувати у повітрі.

Вони базуються на новітньому воєнізованому шасі Mercedes-Benz G-Class.

Авіадесантні тактичні машини Caracal

Caracal - тактична авіадесантна машина, створена на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Class 464.

Шасі виробляє Mercedes-Benz, а фінальне складання та дообладнання здійснюється на підприємствах Rheinmetall.

Автомобіль можна транспортувати як у вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.

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Завдяки модульній конструкції тактичних машин Caracal на них можна встановлювати й комбінувати різні види озброєння - від кулеметів до протитанкових ракетних комплексів. Також передбачена опціональна можливість інтеграції додаткового балістичного захисту.

Машина оснащена шестициліндровим дизельним двигуном потужністю 183 кВт, що забезпечує максимальну швидкість до 140 км/год. Завдяки повному приводу Cаracal має високу прохідність на бездоріжжі.

Ще у листопаді 2023 року стало відомо, що Rheinmetall постачатиме Збройним силам України авіадесантні тактичні машини Caracal.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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