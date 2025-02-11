На Мюнхенській конференції головним питанням буде війна в Україні, - Рубіо

На Мюнхенській безпековій конференції головним питанням для всіх, у тому числі для американської делегації, буде питання війни Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю SiriusXM Patriot.

"На цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу. Але головним для всіх буде війна в Україні, і президент дуже чітко сказав про це. Президент Трамп чітко заявив, що війну в Україні потрібно закінчити",- сказав Рубіо.

Він зазначив, що Трамп має наміри просуватися в цьому питанні, щоб закінчити війну в Україні.

"Це відповідає інтересам усіх, щоб ця війна закінчилася, й тому, очевидно, ми обговорюватимемо це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами там (у Мюнхені - ред.)", - наголосив держсекретар США.

За його словами, іншою важливою темою обговорень на Мюнхенській конференції стануть можливості для врегулювання на Близькому Сході.

Мюнхенська конференція з безпеки

Мюнхенська конференція з безпеки цього року проходитиме з 14 по 16 лютого. Очікується, що її відвідають близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу, а також очільники міжнародних організацій.

Участь у заході візьме й президент України Володимир Зеленський.

Конференцію також відвідає спецпредставник США з питань українсько-російської війни Кіт Келлог. Раніше ЗМІ писали про те, що він представить план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Однак пізніше Келлог особисто це спростував.