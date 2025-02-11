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АНАЛІТИКА

Обговорювали Україну. Келлог зустрівся з главами МЗС і послами низки країн

 

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів зустрічі з міністрами закордонних справ і послами низки країн. Ключовим предметом обговорень став шлях досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Келлога в Twitter і главу МЗС Чехії Яна Ліпавського в Twitter.

Зустріч з міністрами країн Балтії

Келлог розповів, що провів чудову зустріч з міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже, міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом і міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

За його словами, зустріч була присвячена "шляху до миру в Україні".

"Естонія, Латвія і Литва є найважливішими стратегічними партнерами для Сполучених Штатів", - додав американський чиновник.

Зустріч з главою МЗС Чехії

Зустріч з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським Келлог назвав конструктивною.

Сторони обговорили кроки для забезпечення сталого миру в Україні та Європі.

Зі свого боку Ліпавський розповів, що Келлог був зацікавлений у тому, яка у Чехії точка зору з питання російської агресії.

"Україні потрібно бути достатньо озброєною, щоб вести переговори з сильної позиції. Очевидно, в інтересах Чехії, щоб Росія більше ніколи не наважилася напасти на її сусіда", - додав чиновник.

Зустріч із послами Італії та Британії

З послом Італії в США Марією Анджелою Заппією Келлог обговорив співпрацю з питання відновлення стабільності та миру в Україні та регіоні.

Також він назвав Італію цінним трансатлантичним партнером.

При цьому з послом Британії в США Пітером Мандельсоном і радником прем'єра Британії з нацбезпеки Джонатаном Пауеллом Келлог провів важливі дискусії про припинення війни в Україні.

"Сполучене Королівство є важливим партнером у цьому починанні", - наголосив спецпредставник президента США.

Келлог готує мирний план

Нагадаємо, раніше видання Semafor писало про те, що спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог готує варіанти завершення війни в Україні. Він представить їх американському лідеру Дональду Трампу.

При цьому видання уточнювало, що Келлог хоче скоординувати свої дії з офіційними особами всіх країн-членів НАТО.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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