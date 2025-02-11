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Обговорювали Україну. Келлог зустрівся з главами МЗС і послами низки країн
09:13 11.02.2025 |
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів зустрічі з міністрами закордонних справ і послами низки країн. Ключовим предметом обговорень став шлях досягнення миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Келлога в Twitter і главу МЗС Чехії Яна Ліпавського в Twitter.
Зустріч з міністрами країн Балтії
Келлог розповів, що провів чудову зустріч з міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже, міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом і міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.
За його словами, зустріч була присвячена "шляху до миру в Україні".
"Естонія, Латвія і Литва є найважливішими стратегічними партнерами для Сполучених Штатів", - додав американський чиновник.
Зустріч з главою МЗС Чехії
Зустріч з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським Келлог назвав конструктивною.
Сторони обговорили кроки для забезпечення сталого миру в Україні та Європі.
Зі свого боку Ліпавський розповів, що Келлог був зацікавлений у тому, яка у Чехії точка зору з питання російської агресії.
"Україні потрібно бути достатньо озброєною, щоб вести переговори з сильної позиції. Очевидно, в інтересах Чехії, щоб Росія більше ніколи не наважилася напасти на її сусіда", - додав чиновник.
Зустріч із послами Італії та Британії
З послом Італії в США Марією Анджелою Заппією Келлог обговорив співпрацю з питання відновлення стабільності та миру в Україні та регіоні.
Також він назвав Італію цінним трансатлантичним партнером.
При цьому з послом Британії в США Пітером Мандельсоном і радником прем'єра Британії з нацбезпеки Джонатаном Пауеллом Келлог провів важливі дискусії про припинення війни в Україні.
"Сполучене Королівство є важливим партнером у цьому починанні", - наголосив спецпредставник президента США.
Келлог готує мирний план
Нагадаємо, раніше видання Semafor писало про те, що спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог готує варіанти завершення війни в Україні. Він представить їх американському лідеру Дональду Трампу.
При цьому видання уточнювало, що Келлог хоче скоординувати свої дії з офіційними особами всіх країн-членів НАТО.
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