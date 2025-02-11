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АНАЛІТИКА

ЗМІ: США призупинили розробку «мирного плану» для України, щоб поговорити з Європою

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа поставила на паузу свій "мирний план" щодо України, аби спершу врахувати думку європейських держав.

Про це стало відомо The Telegraph, пише "Європейська правда".

За інформацією британського видання, посланник Трампа Кіт Келлог у розмовах з європейськими дипломатами пообіцяв, що перед завершенням "мирного плану" проконсультується із союзниками США по НАТО.

Келлог, як пише The Telegraph, пообіцяв провести переговори з "прем'єр-міністрами і президентами" країн Альянсу.

Водночас елементи "мирного плану" посланник нібито має представити на Мюнхенській безпековій конференції цими вихідними - хоча раніше казав, що не робитиме цього.

За інформацією The Telegraph, у них може йтись про продовження військової підтримки України в обмін на доступ до її рідкісноземельних ресурсів.

Джерела видання кажуть, що Келлог запевнив європейців у бажанні США посилити позицію України в будь-яких майбутніх переговорах з Росією.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться візити представників команди Трампа до України.

Нещодавно ЗМІ також повідомили, що наступного тижня Україну має відвідати Кіт Келлог.
Ключові теги: США, ЄС
 

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