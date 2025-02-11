Фінансові новини
- |
- 11.02.25
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
CNN: спецпредставник Трампа приїде до України 20 лютого
23:53 10.02.2025 |
Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог приїде з візитом до України наступного тижня.
Про це телеканалу CNN повідомили джерела в українському уряді, пише "Європейська правда".
За даними джерела телеканалу, візит Келлога запланований на четвер, 20 лютого.
Телеканал не наводить жодних інших подробиць щодо візиту представника Трампа.
Нещодавно Келлог говорив телефоном з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, в ході розмови йшлося і про його майбутній візит.
Варто зазначити, що Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, що пройде з 14 по 16 лютого.
Президент Володимир Зеленський казав, що очікує візиту Кіта Келлога та його команди в Україну найближчим часом.
Нещодавно спецпосланник Трампа говорив, що США вже мають "гарний, надійний план" для завершення війни в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про військову допомогу Україні: у неї є цінні природні ресурси, я хотів би, щоб ці гроші були захищені
|Трамп закликає скасувати перемир’я з ХАМАС, якщо заручники не будуть звільнені
|Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Україна почне ексгумацію жертв Волинської трагедії - посол
|Порошенко візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції на запрошення Крістофа Гойсгена
|ЗМІ: У Трампа хочуть спонукати Європу більше купувати американської зброї для України
|Індекс сприйняття корупції: в України мінус один бал за рік та 105 місце зі 180
|Вибухи в Енгельсі та Саратові: дрони атакували аеродром і НПЗ
|Rheinmetall поставив Україні ще п’ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Бізнес
|DeepSeek для iOS передає незашифровані дані: експерти попереджають про серйозні загрози
|DeepSeek R1 вразливіша до маніпуляцій, ніж інші ШІ-моделі — WSJ
|Штучний інтелект допоміг ученим створити новий матеріал, що твердий, як сталь, і легкий, як пінопласт
|У Франції почали розслідування проти Маскового X
|Велика Британія вимагає від Apple надати доступ до зашифрованого вмісту iCloud користувачів
|Opel Grandland PHEV проїхав 1115 км на одному баку і одній зарядці в реальних умовах
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му