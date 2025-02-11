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Зеленський анонсував візит в Україну представників команди Трампа цього тижня
23:50 10.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться візити представників команди очільника Білого дому Дональда Трампа.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіньо, його цитує "Суспільне".
Він наголосив на важливості зосередитись на практичній роботі команди України і команди США, а також на "спільному баченні головних речей".
"Ми будемо працювати дуже сильно. На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа, серйозні, у нас в Україні, і в моїй команді будуть окремі зустрічі, розмови, робота", - заявив президент.
При цьому він не уточнив, хто саме з представників команди Трампа приїде в Україну.
Він також нагадав, що на Мюнхенській безпековій конференції в нього буде "низка зустрічей, зокрема із віцепрезидентом США".
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