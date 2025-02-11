Зеленський зустрінеться з Джей Ді Венсом 14 лютого у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у п'ятницю, 14 лютого, на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це у понеділок, 10 лютого, агенції AFP повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

Раніше у понеділок організатори Мюнхенської конференції підтвердили, що Зеленський візьме участь у саміті 14-16 лютого. До складу делегації США мають увійти віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог, повідомив голова Мюнхенської конференції Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) на пресконференції в Берліні. Представників російського уряду не буде, додав Гойсґен.

Нагадаємо, що Зеленський у понеділок анонсував приїзд до України "серйозних людей" з команди президента США Дональда Трампа - вони мають прибути до Києва до Мюнхенської конференції. Днями президент США Дональд Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться із Зеленським цього тижня. Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 20 лютого Україну відвідає спецпредставник Трампа Кіт Келлог.