Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський зустрінеться з Джей Ді Венсом 14 лютого у Мюнхені

23:29 10.02.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у п'ятницю, 14 лютого, на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це у понеділок, 10 лютого, агенції AFP повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

Раніше у понеділок організатори Мюнхенської конференції підтвердили, що Зеленський візьме участь у саміті 14-16 лютого. До складу делегації США мають увійти віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог, повідомив голова Мюнхенської конференції Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) на пресконференції в Берліні. Представників російського уряду не буде, додав Гойсґен.

Нагадаємо, що Зеленський у понеділок анонсував приїзд до України "серйозних людей" з команди президента США Дональда Трампа - вони мають прибути до Києва до Мюнхенської конференції. Днями президент США Дональд Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться із Зеленським цього тижня. Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 20 лютого Україну відвідає спецпредставник Трампа Кіт Келлог.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4733
  0,0164
 0,04
EUR
 1
 43,0327
  0,0535
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2135  0,03 0,08 41,8277  0,03 0,07
EUR 42,7519  0,06 0,14 43,4858  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,12 0,29 41,6250  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес