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АНАЛІТИКА

Керівники НАБУ і САП хочуть самостійно починати розслідування щодо народних депутатів

17:39 10.02.2025 |

Політика

 

Керівники Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виступають за внесення змін до законодавства, які дадуть змогу їм самостійно вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно народних депутатів.

Про це очільник САП Олександр Клименко і директор НАБУ Семен Кривонос повідомили під час пресконференції у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми наполягаємо на тому, що, оскільки суб'єкти НАБУ і САП - це народні депутати, то буде справедливо, коли саме НАБУ і САП зможуть починали розслідування по цих суб'єктах. На даний час ми зобов'язані розслідувати справи стосовно цих суб'єктів, але почати ці розслідування ми не можемо.

Це несправедливо і неефективно. Ми наполягаємо, щоб були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу і надали право керівникам НАБУ і САП, генеральному прокурору починати розслідування стосовно народних депутатів, не погоджувати відповідні негласні слідчі дії, а також низку слідчих дій», - сказав Клименко.

У свою чергу Кривонос додав, що коли детективи отримують оперативну інформацію про отримання днями хабаря народним депутатом, то у даному випадку керівництво НАБУ і САП зобов'язане звернутися до генерального прокурора з тим, щоб він вніс до ЄРДР інформацію про початок розслідування.

«Ми йдемо до генерального прокурора і завжди відчуваємо певний дискомфорт. Ми залучаємо третю сторону, що нелогічно, бо це наша інформація, наше розслідування, наш заявник. Чому ми маємо йти до третьої сторони і просити зареєструвати справу, до того не відомо іще, чи погодиться генеральний прокурор.

Це створює ризики, що цей процес може затягнутися або інформація може витекти до фігурантів. І такі випадки були. Тому ми і пропонуємо врегулювати ці речі, що дозволить більш ефективно боротися з корупцією», - сказав директора НАБУ.
 

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