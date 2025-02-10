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В Україні діє нова програма базової військової підготовки
В Україні з понеділка, 10 лютого, діє оновлена програма базової військової підготовки. Як повідомляє
міністерство оборони України, серед ключових нововведень оновленої програми запровадження так званого "нульового дня"-дня "перезавантаження", тобто адаптації цивільного до військового середовища, а також нарощений зміст психологічної підготовки, зокрема перегляд фільмів віртуальної реальності "Перший бій".
Крім того, у програмі базової військової підготовки розширений курс з домедичної допомоги та додана "маршева" підготовка, фізичні тренування для формування витривалості військовослужбовців.
Також навчальна програма включає удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції та на швидкість, на що передбачено виділення додаткових боєприпасів.
Зазначається, що в оновленій програмі залишена без змін загальна тривалість навчання - 1,5 місяці з урахуванням надання рекрутам днів на відпочинок, з яких 41 доба відводиться на заняття, 6 - на відпочинок та 1 - на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки складає 372 навчальні години.
Наступним етапом підготовки є фахові курси відповідно до визначених посад у бойових підрозділах, де військові здобувають поглиблені знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.
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