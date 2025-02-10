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Директор НАБУ: У справі можливого зловживання владою Умєровим встановлюємо всі обставини

12:58 10.02.2025 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) встановлює обставини і можливих підозрюваних у кримінальній справі, порушеній за заявою щодо можливого зловживання владою міністром оборони України Рустемом Умєровим, наголошує директор НАБУ Семен Кривонос.

"Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини: чи є склад злочину, чи немає, чи є підозрювані, чи немає", - сказав директор НАБУ на брифінгу в понеділок в Києві, відповідаючи на питання про хід розслідування справи, яку було порушено щодо можливого зловживанню владою міністром оборони Умєровим.

Водночас Кривонос додав: "Я не казав би, що щодо когось розпочато це кримінальне провадження. Його розпочато за заявою щодо можливих фактів зловживань".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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