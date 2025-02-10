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На Кубані дрони атакували НПЗ, через роботу ППО в Краснодарі пошкоджена багатоповерхівка
09:18 10.02.2025 |
У Краснодарському краї у ніч проти 10 лютого працювали сили та засоби ППО через фіксацію безпілотників. Міг бути уражений Афінський нафтопереробний завод, на території якого сталася пожежа, а в Краснодарі пошкоджена багатоповерхівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва та росмедіа.
В краснодарських Telegram-каналах писали про дронову атаку ще близько першої години ночі. За даними росмедіа, БПЛА фіксувалися в районі міста Слов'янськ-на-Кубані, і там тривала робота ППО
Тг-канал Mash розповідав, що жителі Слов'янську-на-Кубані нарахували щонайменше 10 вибухів.
Пізніше в мережі стали з'являтися повідомлення про начебто влучання безпілотника по житловій будівлі у Краснодарському краї. Російські пропагандистські ресурси стверджували, нібито "ЗСУ атакують житлові будинки в Краснодарі".
Натомість місцевий губернатор Кондратьєв зробив заяву, що мер Краснодара розповів йому про пошкодження через БПЛА житлового комплексу "Центральний" - начебто український дрон "збили над містом, уламки впали на технічку надбудову на 19 поверсі будівлі".
Так російський чиновник підтвердив, що по багатоповерхівці був "приліт" через роботу ППО ЗС РФ.
Крім того, краснодарський губернатор розповідає, що попередньо ніхто не постраждав.
Так, мер Краснодара Наумов заявив, що уламки "збитого українського дрона" впали на технічні приміщення на даху будинку в районі Сінного ринку, і що жертв немає.
"На місці працюють спеціальні служби та правоохоронні органи, територію, де це сталося, оточено. Йде поквартирний обхід, щоб уточнити, чи не постраждали житлові приміщення", - йдеться в заяві губернатора Краснодарського краю.
Пізніше губернатор Кубані розповів, що ще один безпілотник "збили у селищі Афіпському Сіверського району".
"Там, на жаль, уламки пошкодили приватний будинок. Ніхто не постраждав, на місці працюють спеціальні служби", - повідомив чиновник.
Перед тим в мережі висловлювали думку, що ціллю дронової атаки, ймовірно, міг стати саме Афіпський НПЗ, і що начебто в районі заводу були ліквідовані кілька безпілотників.
В мережі з'явилися кадри про дронову атаку на Кубані цієї ночі, та про пожежу на території НПЗ.
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