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Україна поверне території, коли РФ ослабне, важливо прискорити цей момент, - Зеленський
09:09 10.02.2025 |
Україна поверне окуповані території, коли Російська Федерація буде слабкою. Нинішнє завдання - прискорити настання цього моменту.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News.
Зеленський висловив упевненість у поверненні окупованих РФ територій дипломатичним шляхом, коли вдасться послабити державу-агресора.
Відповідаючи на запитання, чи думає він, що колись побачить український прапор в Севастополі, Маріуполі та Донецьку, Зеленський висловив впевненість.
"Так, я впевнений у цьому... В момент, коли Росія буде слабкою, а вона буде, безумовно, - в цей момент все повернеться. Наше завдання, щоб все повернулося раніше. Чим раніше, тим краще. І повернулося дипломатично", - сказав президент.
При цьому він відзначив, що люди важливіше за все, та зауважив, що втрати людей - це дуже болісно.
За словами Зеленського, навіть країни, які до війни були повністю на боці РФ і досі тісно з нею пов'язані, вважають захоплення Криму і сходу України нелегітимними.
"Це дуже важливий сигнал. Це говорить про те, що якби міцний союз не будував Путін з іншими, як Іран, Північна Корея, якби економічний союз він не будував з Китаєм, з деякими арабськими державами, якби політичні відносини у нього не було з деякими представниками Латинської Америки - все це будується на вигідних речах для тих чи інших держав, допоки Путін може впливати на них шантажем, зброєю, грошима. І це говорить, що на цих речах не можна будувати сталі відносини - можна будувати тимчасовий вплив", - сказав він.
Зауважимо, що раніше в цьому ж інтерв'ю український президент наголосив, що завершення війни Росії проти України у 2025 році можливе. Детальніше про те, як це бачить Зеленський, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що Зеленський вже говорив, що готовий вести перемовини з Володимиром Путіним. тоді він наголосив, що не проти такого розвитку подій, якщо це буде єдиний варіант, за якого можна буде принести мир громадянам України та не втратити людей.
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