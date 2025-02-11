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АНАЛІТИКА

Пентагон: Гегсет на «Рамштайні» підтвердить намір Трампа завершити війну в Україні за допомогою дипломатії

 

Міністр оборони США Піт Гегсет 10 лютого вирушає з Вашингтона у тижневу поїздку до Німеччини, Бельгії та Польщі, в рамках якої у Брюсселі візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн".

"На засіданні Контактної групи, яке вперше відбудеться під головуванням Великобританії, міністр підтвердить відданість президента Трампа якнайшвидшому дипломатичному припиненню війни в Україні. Він також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги Україні", - йдеться у повідомленні Пентагону у п'ятницю, 7 лютого.

Також повідомляється, що міністр оборони США у Брюсселі візьме участь у засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО, на якому "з союзниками по НАТО і партнерами обговорить необхідність збільшення оборонних видатків Альянсу, посилення європейського лідерства і розширення можливостей оборонно-промислової бази по обидва боки Атлантичного океану".

Перед візитом до столиці Бельгії Гегсет побуває у Німеччині, де відвідає штаб-квартири Європейського командування Збройних сил США (USEUCOM) і Африканського командування ЗС США (AFRICOM).

Його останньою зупинкою у європейському турне буде Польща, де Гегсет зустрінеться з польськими лідерами, щоб обговорити двосторонню оборонну співпрацю, подальші зусилля зі стримування на східному фланзі НАТО і лідерство Польщі "як зразкового союзника в питаннях інвестицій в оборону", йдеться у заяві Пентагону.

Нагадаємо, що США вперше не очолюватимуть засідання Контактної групи з питань оборони України, а на зустрічі, яка відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, головуватиме міністр оборони Великобританії Джон Гілі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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