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АНАЛІТИКА

У Парижі підтвердили проведення саміту у форматі «Веймар+» щодо підтримки України

 

МЗС Франції підтвердило, що 12 лютого в Парижі відбудеться зустріч у форматі «Веймар+» на рівні міністрів закордонних справ щодо України, в якій має взяти участь «американське представництво», однак її остаточний формат ще допрацьовується.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Крістоф Лемуен, передає кореспондент Укрінформу.

«Ця конференція, яка відбудеться напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, дасть можливість обговорити зусилля, що докладаються європейськими країнами, зокрема Францією, Німеччиною, Іспанією, Італією, Польщею, Великою Британією та Україною, для посилення нашої підтримки, щоб поставити Україну в найкращу позицію для мирних переговорів», - уточнив він.

За словами речника, питання про те, хто саме представлятиме на зустрічі США, «знаходиться в процесі визначення», а остаточний формат «зараз допрацьовується».

Раніше французьке МЗС підтверджувало, що на 12 лютого заплановано зустріч, яка стане «продовженням дискусій щодо України» у форматі "Веймар +". Повідомлялось, що в ній візьмуть участь Франція, Німеччина і Польща, а також інші держави, які виявили бажання приєднатися.
Ключові теги: Франція
 

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