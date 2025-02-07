Кабмін призначив Умєрову двох нових заступників. Що про них відомо?

Кабінет Міністрів призначив заступниками міністра оборони Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 7 лютого, повідомляє пресслужба уряду.

Мойсюк - кадровий військовий, генерал-лейтенант ЗСУ, уповноважений президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України у 2024-2025 роках. У минулому - заступник Головнокомандувача ЗСУ (2021-2024 роки), командувач Десантно-штурмових військ (2019-2021 роки), перший заступник командувача ДШВ (2018-2019 роки), командир 81-ї аеромобільної бригади (2014-2018 роки).

"Генерал-лейтенант Євген Мойсюк - один із найдосвідченіших офіцерів нашої армії, бойовий командир. Його зона відповідальності - розвиток та генерація Сил оборони, включаючи мобілізаційні процеси та підготовку воїнів", - прокоментував призначення міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

Натомість про Валерія Валерійовича Чуркіна інформації у відкритих джерелах майже не має. Умєров уточнив, що капітан Валерій Чуркін - учасник бойових дій, лідер інновацій у сфері військових технологій, керівник Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) ЗСУ.

"Як заступник міністра, він зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. Його підрозділ вже сьогодні реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. На новій посаді очікуємо масштабування цієї роботи", - написав Умєров.

Як повідомлялося, 1 жовтня минулого року міністр оборони Рустем Умєров підписав подання про звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмили Дараган. У той же день Кабмін звільнив Станіслава Гайдера та Людмилу Дарган, а на початку минулого листопада - і Юрія Джигира, який відповідав у міністерстві за фінанси.