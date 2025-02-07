Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія веде розробку морських дронів для України

 

Велика Британія створює нові морські безпілотні комплекси Wasp і Snapper для посилення українських можливостей у Чорному морі.

Міністр оборони Джон Хілі підтвердив завершення короткострокових розробок кількох збройових проєктів, поміж яких Wasp і Snapper. Міністр оборонних закупівель Марія Ігл зазначила, що ці безпілотники розроблено спеціально для України, і наразі вони проходять остаточні випробування.

Проєкти є частиною стратегії з розвитку українського безпілотного флоту. Раніше Велика Британія анонсувала створення морського малопомітного дрона-носія важкого озброєння COOKSON, призначеного для бойових операцій. Він матиме автономність до 72 годин, радіус дії до 1300 км, здатність атакувати цілі навіть при втраті сигналу та можливість нести кілька бойових частин.

Міністерство оборони також визначило характеристики системи COOKSON: швидкість понад 40 вузлів навіть у складних погодних умовах; радіус дії 30-100 км для озброєння; можливість протиповітряної оборони та інтеграція додаткового озброєння.

Очікується, що виробництво перших безпілотників розпочнеться у першому кварталі 2025 року, а випробування засобів ураження відбудуться наприкінці 2025 - на початку 2026 року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4733
  0,0164
 0,04
EUR
 1
 43,0327
  0,0535
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1808  0,14 0,33 41,7965  0,13 0,32
EUR 42,8115  0,19 0,44 43,5338  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес