Велика Британія веде розробку морських дронів для України

Велика Британія створює нові морські безпілотні комплекси Wasp і Snapper для посилення українських можливостей у Чорному морі.

Міністр оборони Джон Хілі підтвердив завершення короткострокових розробок кількох збройових проєктів, поміж яких Wasp і Snapper. Міністр оборонних закупівель Марія Ігл зазначила, що ці безпілотники розроблено спеціально для України, і наразі вони проходять остаточні випробування.

Проєкти є частиною стратегії з розвитку українського безпілотного флоту. Раніше Велика Британія анонсувала створення морського малопомітного дрона-носія важкого озброєння COOKSON, призначеного для бойових операцій. Він матиме автономність до 72 годин, радіус дії до 1300 км, здатність атакувати цілі навіть при втраті сигналу та можливість нести кілька бойових частин.

Міністерство оборони також визначило характеристики системи COOKSON: швидкість понад 40 вузлів навіть у складних погодних умовах; радіус дії 30-100 км для озброєння; можливість протиповітряної оборони та інтеграція додаткового озброєння.

Очікується, що виробництво перших безпілотників розпочнеться у першому кварталі 2025 року, а випробування засобів ураження відбудуться наприкінці 2025 - на початку 2026 року.