КМДА повідомила про обшуки. Справа стосується рішень міської влади 2009 року

Правоохоронці у п'ятницю, 7 лютого, прийшли з обшуками у Київську міську державну адміністрацію. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Обшуки проходять на підставі ухвали Печерського районного суду Києва від 28 січня 2025 року.

"Слідчі дії здійснюються в межах досудового розслідування та стосуються можливих зловживань службових осіб, пов'язаних із відчуженням майна територіальної громади м. Києва ще у 2009 році", - повідомили в КМДА.

З 2006 до 2010 року головою Київської міської державної адміністрації був Леонід Черновецький, а лідером фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді 2008-2010 років - Денис Комарницький.

Напередодні Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації "на чолі з медійновідомим колишнім депутатом Київської міської ради", причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА.

Результатом слідчих дій у межах операції "Чисте місто" стало оголошення підозри низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА.