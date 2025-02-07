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КМДА повідомила про обшуки. Справа стосується рішень міської влади 2009 року
14:33 07.02.2025 |
Правоохоронці у п'ятницю, 7 лютого, прийшли з обшуками у Київську міську державну адміністрацію. Про це повідомила пресслужба КМДА.
Обшуки проходять на підставі ухвали Печерського районного суду Києва від 28 січня 2025 року.
"Слідчі дії здійснюються в межах досудового розслідування та стосуються можливих зловживань службових осіб, пов'язаних із відчуженням майна територіальної громади м. Києва ще у 2009 році", - повідомили в КМДА.
З 2006 до 2010 року головою Київської міської державної адміністрації був Леонід Черновецький, а лідером фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді 2008-2010 років - Денис Комарницький.
Напередодні Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації "на чолі з медійновідомим колишнім депутатом Київської міської ради", причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА.
Результатом слідчих дій у межах операції "Чисте місто" стало оголошення підозри низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА.
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