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Порошенко у Держдепі США обговорив зміцнення переговорних позицій України
14:20 07.02.2025 |
Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко, перебуваючи у Вашингтоні, провів у Державному департаменті США зустріч із Кевіном Ковертом, директором департаменту з питань Східної Європи, повідомляється на сайті політичної сили.
"Докладно обговорили підходи до подальшої стратегії та відповідно скоординували позиції напередодні очікуваного візиту Спеціального представника США щодо України Кіта Келлога до Європи, включно з Україною. Погоджено важливість дотримання принципу "нічого про Україну без України", - повідомив Порошенко у Facebook.
Було приділено увагу зміцненню переговорних позицій України та комплексу заходів і конкретних дій, які слід вжити за лідерства Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаної Європи та важливість внутрішньої єдності в Україні і зміцнення демократичної стійкості держави, включно з пріоритетністю боротьби з корупцією, незалежного судочинства та зміцнення верховенства права, зазначив лідер "Євросолідарності".
Порошенко також виступив на Міжпарламентському форумі з питань безпеки "Протидія зловмисним діям Китаю, росії та Ірану", організованому конгресменами-республіканцями, в роботі якого взяли участь президент Республіки Косово Вьоса Османі, екс-премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, посли іноземних держав, дипломати, американські генерали, а також велика група конгресменів США від Республіканської партії. Він закликав американських союзників підтримати переможну стратегію для України.
Під час виступу у провідному аналітичному центрі Республіканської партії Hudson Institute у Вашингтоні Порошенко заявив, що тільки мир через силу дасть сталу безпекову ситуацію у Європі та світі.
Він закликав посилювати Україну зброєю, а для росії запровадити такі санкції, щоб вона не змогла продовжувати війну.
Також лідер "Євросолідарності" взяв участь у Національному молитовному сніданку.
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