Фінансові новини
- |
- 07.02.25
- |
- 13:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нідерланди передають Україні мобільну лабораторію для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів
12:16 07.02.2025 |
Міністерство оборони Нідерландів оголосило про передачу Україні мобільної лабораторії, що складається з 13 контейнерів і технічного обладнання.
Як зазначили в оборонному відомстві, Міністерство оборони надає лабораторію JDEAL - Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory. Делегація з України підписала договір про передачу сьогодні.
"Мобільну лабораторію легко транспортувати, її можна розгорнути за кілька днів. Команда дослідників з України нещодавно пройшла навчання в Нідерландах для роботи з лабораторією", - сказано в повідомленні на сайті відомства.
У найкоротші терміни лабораторія буде перевезена до Києва. Таким чином Нідерланди роблять свій внесок у боротьбу з безкарністю та розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Адміністрація Трампа розпускає підрозділ при Міністерстві юстиції, який займався російськими олігархами
ТОП-НОВИНИ
|У Трампа оцінили дію теперішніх санкції проти РФ на 3 з 10: готові подвоїти
|У Трампа пояснили заяву про проведення виборів в Україні під час війни
|12 європейських країн об’єдналися проти «тіньового флоту» Росії
|Келлог спростував інформацію про те, що США представлять мирний план для України на Мюнхенській конференції з безпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Заморозка роботи USAID вплинула на роботу комісій з відбору до суддівського корпусу
|Нідерланди передають Україні мобільну лабораторію для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів
|Медиків будуть «розброньовувати» для потреб ЗСУ: що відомо
|Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки
|Умєров та головком Збройних сил Швеції обговорили співробітництво в ОПК
|Келлог зустрівся з послом України в США Маркаровою і військовим аташе Кременецьким
|Єрмак обговорив з Келлогом його майбутній візит в Україну і ситуацію на фронті
Бізнес
|Ferrari представить шість нових моделей у 2025 році - серед них і перший електрокар
|Без реєстрації та входу: ChatGPT Search тепер доступний абсолютно для всіх користувачів
|Nissan і Honda припиняють переговори про злиття - Reuters
|Адміністрація Трампа розглядає можливість внесення Shein та Temu до списку примусової праці
|Google видаляє зі свого сайту обіцянку не використовувати ШІ для зброї
|iPhone 15 поза конкуренцією: опубліковано топ-10 найпопулярніших смартфонів 2024 року
|Toyota п'ятий рік поспіль став найпопулярнішим у світі автомобільним брендом