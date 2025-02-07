Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбудеться наступного тижня. Про це повідомив у четвер, 6 лютого, керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак агентству Associated Press.

Єрмак, який також братиме участь у конференції, заявив, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни і свої погляди на те, як можна досягти "тривалого миру". "Необхідно, щоб лідери та політичні експерти, які будуть у Мюнхені, зрозуміли, що це імпульс, - сказав він. - Що ми дуже близькі до того, щоб дійсно закінчити цю війну справедливим і довготривалим миром, але необхідно бути разом. Не дати Росії можливості ділити світ, ділити партнерів".

Крім того, у Мюнхені, за словами Єрмака, Україна сподівається обговорити те, якими можуть бути гарантії безпеки для запобігання повторній агресії з боку Росії.

Єрмак: Після Мюнхенської конференції Келлог приїде в Україну

У Мюнхенській конференції також мають взяти участь віцепрезидент США Джей Ді Венс і спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України і Росії Кіт Келлог, повідомив Єрмак.

За словами керівника ОПУ, очікується, що Келлог відвідає Україну після конференції, орієнтовно наприкінці лютого. Під час візиту йому буде надано "повну і реальну інформацію" про ситуацію на полі бою, мобілізаційні заходи, а також про стан поставок озброєння і техніки. "Я вважаю, що важливо, щоб ми пройшли через ці консультації та переговори до того, як адміністрація Трампа матиме якісь плани, - сказав Єрмак. - Тому що наша позиція полягає в тому, що неможливо мати, і буде великою помилкою мати будь-які плани без участі України в підготовці цих планів".

Згодом, зранку у п'ятницю, 7 лютого, Єрмак повідомив, що провів з Келлогом розмову, в ході якої обговорювалися майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції та його візит в Україну.

"Обговорили його майбутній візит в Україну, який є для нас дуже важливим. Справедливий та стійкий мир - пріоритет для України. Також говорили про ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України", - вказав Єрмак в дописі у Telegram.

Мюнхенська конференція з безпеки 2025 року пройде 14-16 лютого в готелі Bayerischer Hof у баварській столиці. Її відкриє президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), а головуватиме на конференції Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen).