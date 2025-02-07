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Келлог зустрівся з послом України в США Маркаровою і військовим аташе Кременецьким

Келлог зустрівся з послом України в США Маркаровою і військовим аташе Кременецьким

 

Посол України у США Оксана Маркарова повідомила про зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Келлогом.

"Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого", - написала Маркарова у Facebook.

За її словами, у зустрічі взяли участь аташе з питань оборони України Борис Кременецький та його заступник. "Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником та його командою і моїми колегами - очільником ВАТ генералом Кременецьким та заступником Денисом Сеником", - додала Маркарова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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