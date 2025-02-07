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Умєров та головком Збройних сил Швеції обговорили співробітництво в ОПК
09:55 07.02.2025 |
Під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова з Головнокомандувачем Збройних сил Швеції генералом Мікаелєм Классоном сторони обговорили кооперацію у царині оборонно-промислового комплексу, повідомляє в четвер пресслужба Міноборони України.
"Швеція має передові технології, Україна - виробничі спроможності та бойовий досвід. Наше спільне завдання - об'єднати ці можливості. Ми вже маємо конкретні пропозиції, які дозволять цього року запустити виробничі проєкти у сфері оборонної промисловості", - наводять слова Умєрова у повідомлені в Телеграм.
Сторони також обговорили інші нагальні потреби українських оборонних потреб, так як: створення спільних підприємств з можливістю локалізації виробництва в Україні; розширення взаємодії між урядами та оборонними компаніями двох країн та подальші кроки для реалізації стратегічних ініціатив у сфері озброєнь.
Міністр оборони подякував за непохитну підтримку України.
"Дякую Швеції за непохитну підтримку! Спільно зміцнюємо безпеку Європи", - наголосив Умєров.
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