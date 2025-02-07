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АНАЛІТИКА

Єрмак обговорив з Келлогом його майбутній візит в Україну і ситуацію на фронті

 

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч та перемовини з спецпредставником президента США Дональда Трампа по Україні Кітом Келлогом.

"Говорив зі спецпредставником США з питань України та росії Кітом Келлогом. Обговорили його майбутній візит в Україну, який є для нас дуже важливим. Справедливий та стійкий мир - пріоритет для України", - написав Єрмак за підсумками зустрічі у Телеграм у п'ятницю вранці.

Він подякував співрозмовнику за підтримку.

"Також говорили про ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України. Обговорили майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції", - повідомив Єрмак.

Як повідомлялося, посол України у США Оксана Маркарова зустрілася з Келлогом, у зустрічі взяли участь аташе з питань оборони України Борис Кременецький та його заступник Денис Сеник.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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