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Єрмак обговорив з Келлогом його майбутній візит в Україну і ситуацію на фронті
09:48 07.02.2025 |
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч та перемовини з спецпредставником президента США Дональда Трампа по Україні Кітом Келлогом.
"Говорив зі спецпредставником США з питань України та росії Кітом Келлогом. Обговорили його майбутній візит в Україну, який є для нас дуже важливим. Справедливий та стійкий мир - пріоритет для України", - написав Єрмак за підсумками зустрічі у Телеграм у п'ятницю вранці.
Він подякував співрозмовнику за підтримку.
"Також говорили про ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України. Обговорили майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції", - повідомив Єрмак.
Як повідомлялося, посол України у США Оксана Маркарова зустрілася з Келлогом, у зустрічі взяли участь аташе з питань оборони України Борис Кременецький та його заступник Денис Сеник.
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