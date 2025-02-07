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Келлог: до врегулювання війни в Україні треба підходити прагматично
09:46 07.02.2025 |
Спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог заявив, що до питання врегулювання російсько-української війни потрібно підходити прагматично - а це означає, що обидві сторони повинні чимось поступитися.
Про це він сказав в інтерв'ю The New York Post, повідомляє "Європейська правда".
За словами Келлога, війна не закінчиться без переговорів між Росією та Україною, за підсумками яких обидві сторони повинні будуть піти на поступки.
"Саме тут ви маєте з'ясувати: гаразд, на якому етапі ми перебуваємо? Що є прийнятним? Чи буде це прийнятним для всіх? Ні. Чи буде це прийнятним для всіх? Ні. Але ви намагайтеся дотримуватися цього балансу", - сказав він.
Келлог зазначив, що після зустрічі із Зеленським у Трамп-тауер у вересні Трамп зазначив, що можна укласти угоду, "яка буде корисною для обох сторін".
"Ви повинні підійти до цього дуже прагматично, розумієте? Я повертаюся до Тедді Рузвельта і Портсмутського договору (який завершив російсько-японську війну в 1905 році)", - пояснив спецпредставник президента США.
"Російський цар і японці були готові вийти за двері (під час переговорів), а Рузвельт фактично зібрав їх разом і сказав: ви обидва повинні трохи поступитися. І вони поступилися. І ось що сталося: Тедді Рузвельт отримав Нобелівську премію миру, а війна припинилася. Тому я думаю, що коли ви подивитеся на це, і навіть на більш сучасні приклади, то побачите, що це саме так і відбувається", - сказав Келлог.
Він також розкритикував попередню американську адміністрацію за її політику щодо російсько-української війни і заявив, що у Дональда Трампа буде "цілісний підхід".
А напередодні Келлог наполіг, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, бо це "ознака здорової демократії".
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