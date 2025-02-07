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На Мюнхенській безпековій конференції звучатиме меседж «Мир через силу» – посли G7
09:21 07.02.2025 |
Меседж "Мир через силу" буде звучати на конференції з безпеки, що пройде 14-16 лютого у Мюнхені (Німеччина), повідомляється в аккаунті Х послів країн "великої сімки" (G7) в Україні.
"Посли G7 почули від Міністра Сибіги щодо планів України. "Мир через силу" - такий меседж звучатиме на Мюнхенській безпековій конференції та на тертю річницю повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга неодноразово підкреслював важливість реалізації концепції "миру через силу" в зусиллях із завершення російсько-української війни.
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