На Мюнхенській безпековій конференції звучатиме меседж «Мир через силу» – посли G7

Меседж "Мир через силу" буде звучати на конференції з безпеки, що пройде 14-16 лютого у Мюнхені (Німеччина), повідомляється в аккаунті Х послів країн "великої сімки" (G7) в Україні.

"Посли G7 почули від Міністра Сибіги щодо планів України. "Мир через силу" - такий меседж звучатиме на Мюнхенській безпековій конференції та на тертю річницю повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга неодноразово підкреслював важливість реалізації концепції "миру через силу" в зусиллях із завершення російсько-української війни.