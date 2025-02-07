Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Мюнхенській безпековій конференції звучатиме меседж «Мир через силу» – посли G7

 

Меседж "Мир через силу" буде звучати на конференції з безпеки, що пройде 14-16 лютого у Мюнхені (Німеччина), повідомляється в аккаунті Х послів країн "великої сімки" (G7) в Україні.

"Посли G7 почули від Міністра Сибіги щодо планів України. "Мир через силу" - такий меседж звучатиме на Мюнхенській безпековій конференції та на тертю річницю повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга неодноразово підкреслював важливість реалізації концепції "миру через силу" в зусиллях із завершення російсько-української війни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4897
  0,1687
 0,40
EUR
 1
 42,9792
  0,4289
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1313  0,19 0,45 41,8088  0,12 0,29
EUR 42,7688  0,23 0,54 43,5131  0,25 0,57

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,19 0,46 41,5200  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес