Зеленський про переговори з Путіним: Готовий до дипломатії

Президент України Володимир Зеленський повторив у четвер, 6 лютого, свою попередню заяву про готовність до перемовин з главою Кремля Володимиром Путіним.

"Навіть, якщо Росії щось не подобається, нам потрібне спільне бачення серед партнерів, а потім ми готові до дипломатії. Безумовно, США, президент Трамп і країни Європейського Союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна, і тому я сказав: "Я готовий". Якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна, ми готові до дипломатії. Я тут не маю ніяких з цим проблем", - сказав Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ разом із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

Зеленський: Путін боїться зі мною розмовляти

На запитання журналістів, чи скасує він указ, який унеможливлює проведення переговорів із Путіним, Зеленський зазначив, що "це наратив Російської Федерації".

"Вони постійно будуть шукати шанс, щоб не зустрічатися", - зазначив він, додавши, що Путін боїться з ним у принципі розмовляти про закінчення війни.

"Але (...), я думаю, Трамп зможе змусити його закінчити війну", - цитує Зеленського державне інформаційне агентство "Укрінформ".

Напередодні Зеленський сигналізував готовність до прямих переговорів з Путіним, але лише за умови присутності партнерів зі США та ЄС.

Своєю чергою Путін казав, що він готовий до перемовин, але не з Зеленським, бо той, мовляв, "нелегітимний".