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АНАЛІТИКА

Операція «Чисте місто»: НАБУ оголосило підозри за земельну корупцію в Києві

22:55 06.02.2025 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро разом із прокурорами САП у четвер, 6 лютого, почало слідчі дії в межах операції "Чисте місто". Йдеться про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА, повідомили пресслужби НАБУ і САП.

Під час операції "Чисте місто" правоохоронці повідомили про підозру низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА, повідомили НАБУ і САП увечері 6 лютого.

"Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійновідомим колишнім депутатом Київської міської ради", - сказано в повідомленні.

Метою організації правоохоронці називають "заволодіння столичною землею та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю, вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері".

Загалом про підозру повідомлено десятьом особам. Семеро учасників організації затримано.

Серед підозрюваних:

→ ексдепутат Київської міської ради, якого НАБУ і САП називають керівником злочинної організації;
→ заступник голови Київської міської державної адміністрації;
→ голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР;
→ перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;
→ четверо інших осіб.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років підозрювані начебто домоглися виведення з власності територіальної громади Києва 0,0994 га землі вартістю 11,6 млн грн. Правоохоронним органам вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

"Крім того, викрито спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність з торгівлі та надання в оренду торговельних приміщень в одному з районів столиці з метою заволодіння для подальшої забудови земельною ділянкою цього підприємства", - сказано в повідомленні.

Також зафіксовано пропозицію хабаря у розмірі $100 000 члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах підозрюваних.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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