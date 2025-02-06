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АНАЛІТИКА

Велика Британія офіційно підтвердила, що скликає засіданні групи «Рамштайн» 12 лютого у Брюсселі

 

Сполучені Штати уперше не головуватимуть на засіданні формату "Рамштайн" - Велика Британія офіційно підтвердила, що вона скликає зустріч, яка відбудеться 12 лютого.

Про це йдеться в офіційному повідомленні представництва Великої Британії при НАТО, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Згідно з повідомленням, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі скликає 26-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, у другій половині дня.

Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України та її підтримку в боротьбі проти повномасштабного вторгення Росії.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що чергове засідання формату "Рамштайн" відбудеться 12 лютого, але на ньому замість США головуватиме Велика Британія.

Формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об'єднав понад 50 країн.

Напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому з'явились занепокоєння, що нова адміністрація не підтримуватиме роботу формату "Рамштайн" так, як це робила адміністрація Джо Байдена. Побоювались навіть, що формат у його попередньому вигляді припинить своє існування.

Остання на сьогодні зустріч формату "Рамштайн" відбулася 9 січня. Міністр оборони України Рустем Умєров тоді говорив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" уже погоджене і має відбутись у лютому.
Ключові теги: Британія
 

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