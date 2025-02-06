Латвія почала виробництво БТР Patria 6×6 для України

Посол України в Латвії Анатолій Куцевол відвідав виробництво першої партії бронетранспортерів Patria 6×6, які призначені для Сил оборони України.

Під час робочої поїздки до Валмієри 3 лютого він ознайомився з процесом виготовлення бойових машин. Візит відбувся у межах зустрічей із місцевими посадовцями, зокрема мером міста Янісом Баіксом та представниками ТОВ «Оборонне партнерство Латвії».

Раніше повідомлялося, що Латвія готує військову допомогу Україні на 2025 рік, яка включатиме постачання бронетранспортерів Patria, дронів і навчання військових. Точна кількість бронемашин поки невідома, але ймовірно, вони будуть у командно-штабному варіанті.

Виробництво Patria 6×6 здійснюється в межах міжнародної програми Common Armoured Vehicle System (CAVS), учасниками якої є Фінляндія, Латвія, Швеція та Німеччина. Закупівля частково фінансується ЄС.

Patria 6×6 - це сучасний багатоцільовий бронетранспортер, який може долати складну місцевість, водні перешкоди та розвивати швидкість до 100 км/год. Машина забезпечена бронезахистом за стандартами STANAG 4569, що дозволяє витримувати обстріли, уламки снарядів і вибухи мін. Десантний відсік вміщує до 10 бійців, а модульна конструкція дозволяє встановлювати різні види озброєння, включно з кулеметами калібру 12,7 мм, гранатометами та бойовими модулями.