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Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів
23:59 05.02.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року, йдеться на сайті Верховної Ради.
Раніше повідомлялось, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про затвердження указу глави держави "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" (№12404), внесений.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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