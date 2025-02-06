Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року, йдеться на сайті Верховної Ради.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про затвердження указу глави держави "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" (№12404), внесений.