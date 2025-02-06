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Зеленський про допомогу зі США: про нові пакети поки не говоримо
23:41 05.02.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не обговорювала зі США нові пакети військової допомоги, але зменшення військової підтримки наразі немає.
Про це він сказав журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі у Києві 5 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".
Глава держави заявив, що "в нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки".
"Вона не зупинена, вона продовжується, за це я вдячний США. Авжеж, ми не говоримо про нові пакети, поки що про це рано говорити", - додав він.
Зеленський водночас підкреслив, що скорочення поставок військової допомоги США точно вдарить по обороноздатності країни: "Ми будемо слабшими, і чи втримаємо (землю. - Ред.) - я не впевнений.
За інформацією Reuters, поставки американської зброї в Україну нещодавно були ненадовго призупинені, а потім відновилися на тлі обговорення адміністрацією Дональда Трампа політики щодо Києва.
Агентство писали, що в адміністрації Трампа існують угруповання, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Україні зброєю з американських запасів.
Трамп раніше не виключав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.
А нещодавно він заявив про намір укласти з Україною "угоду" про постачання зброї в обмін на інвестиції в корисні копалини.
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