Фінансові новини
- |
- 05.02.25
- |
- 22:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Умєров візьме участь у засіданні групи «Рамштайн» 12 лютого у Брюсселі - джерело
18:21 05.02.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 12 лютого у Брюсселі.
Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили власні джерела в штаб-квартирі НАТО.
«Так, засідання групи «Рамштайн» відбудеться 12 лютого під головуванням Великої Британії. Очікується участь Умєрова», - зазначили в альянсі.
Як відомо, лідером групи «Рамштайн» були Сполучені Штати Америки, і засідання проходили під головуванням керівника Пентагону Ллойда Остіна. Наразі позиція нової адміністрації президента Дональда Трампа з цього питання не відома. Новий міністр оборони США Пітер Гегсет, який раніше був телеведучим на Fox News, ще не висловлювався з питання подальшого існування «Рамштайну».
Засідання пройде напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яке заплановане на 13 лютого.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Euroclear має намір перевести в березні близько 2 млрд євро доходів від заморожених російських активів у фонд для України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що США мають заволодіти сектором Гази
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
|Зеленський: якщо США не готові приймати нас у НАТО – дайте ядерну зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Умєров візьме участь у засіданні групи «Рамштайн» 12 лютого у Брюсселі - джерело
|Наступний «Рамштайн» відбудеться 12 лютого під головуванням Великої Британії - ЗМІ
|Глава МЗС Великої Британії у Києві запевнив у залізній підтримці України
|Україна розгортає роботизовані підрозділи у бойових бригадах ЗСУ на фронті - Умєров
|У Міноборони допустили до експлуатації FPV-дрон «Громило»
|В Краснодарському краї РФ після удару дронів загорівся НПЗ
Бізнес
|Суд повністю виправдав голову Samsung Лі Дже Йона у справі про махінації з акціями
|В Україні затвердили перелік авто, з яких потрібно сплатити податок
|Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek
|Експорт IT- послуг України скорочується другий рік поспіль
|Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini
|Сотні компаній у світі обмежують доступ своїх працівників до DeepSeek
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій