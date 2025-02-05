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Глава МЗС Великої Британії у Києві запевнив у залізній підтримці України
14:37 05.02.2025 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час свого візиту до Києва запевнив у непохитній підтримці України "стільки скільки потрібно".
"Я дуже радий повернутися сьогодні до Києва, щоб наголосити на підтримці Великобританією України та продовжити візит прем'єр-міністра Кіра Стармера всього пару тижнів тому. Це сповнює мене надзвичайною гордістю, тому що з Україною ми маємо непохитні стосунки. І ви знаєте, що ми завжди будемо поруч з вами зараз і протягом наступних 100 років", - сказав Леммі на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігом у Києві у середу.
За його словами, Велика Британія сповнені рішучості поставити Україну в найсильнішу можливу позицію як у її боротьбі з Росією, так і після..
"Ми разом боремося за майбутнє, за майбутнє України, ми боремося за майбутнє Європи, за майбутнє, де імперіалізм Путіна зазнає краху. Усе, що ми робимо разом, спрямоване на цю мету", - підкреслив Леммі.
Він також запевнив, що Лондон продовжить працювати з Києвом над збільшенням військово-промислового потенціалу України "протягом наступних років і наступних 100 років".
"Ось що означає мати підтримку Сполученого Королівства, яка є залізною і де ми пліч-о-пліч з вами стільки, скільки потрібно", - додав Леммі.
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