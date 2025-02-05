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АНАЛІТИКА

Україна розгортає роботизовані підрозділи у бойових бригадах ЗСУ на фронті - Умєров

14:33 05.02.2025 |

Політика

 

Україна збільшує обсяги виробництва безпілотних наземних комплексів та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад Збройних сил.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

"Впроваджуємо у Силах оборони інноваційні технології для збереження наших воїнів. Міноборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську", - зазначив Умєров.

За його даними, Україна збільшує обсяги виробництва цих систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад Збройних сил на лінії фронту.

Окрім того, цей проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями.

"Безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань: реалізовувати наступальні та оборонні операції, здійснювати логістичне забезпечення підрозділів, проводити евакуацію поранених з поля бою, мінувати та розміновувати території", - додав міністр оборони.

Умєров зауважив, що для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою.

Також основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії, зокрема українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони.

"Продовжуємо перетворення Збройних сил України на сучасну армію, яка має технологічну перевагу над ворогом. Наша мета - створити військо, де інноваційні технології допомагають виконувати найнебезпечніші задачі, зберігаючи життя наших захисників", - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України лінійку наземних роботизованих комплексів «Гімлі».
 

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