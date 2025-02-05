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АНАЛІТИКА

У Міноборони допустили до експлуатації FPV-дрон «Громило»

14:17 05.02.2025 |

Політика

 

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України безпілотний авіаційний комплекс «Громило».

Про це повідомляє офіційна сторінка відомства.

Безпілотник українського виробництва може застосовуватися для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Конструкція дрона складається з композитної рами, що дозволяє зменшити його вагу, а потужні двигуни дають змогу нести бойовий заряд на чималу відстань.


Використання FPV-дрона можливе за будь-яких погодних умов, а також удень та вночі. Як зазначає Міністерство оборони, літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Варто зауважити, що БпАК «Громило» розроблений як покращений варіант українського FPV-дрона «Грім». Він здатний нести корисне навантаження у 3,5 кг, а його максимальна дальність становить 20 км.

Такі показники стали можливими завдяки великій батареї на 20 000 mAh. Також FPV-дрон комплектується світлочутливою камерою «день/ніч» або тепловізором - залежно від потреб замовника.

Дрон оснащується безколекторними двигунами, перевага яких полягає у високій швидкості та динаміці, широкому діапазоні зміни частоти обертання, великій перевантажувальній здатності, високому терміні служби, надійності та підвищеному ресурсі роботи завдяки відсутності ковзних електричних контактів.

 
За матеріалами: Мілітарний
 

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