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АНАЛІТИКА

В Краснодарському краї РФ після удару дронів загорівся НПЗ

 

У Краснодарському краї РФ у ніч на середу, 5 лютого, зазнав дронової атаки нафтопереробний завод (НПЗ) у станиці Новомінська. Як стверджує губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, його атакували українські дрони, удар нібито відбила російська ППО, втім "уламки БпЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів". Як йдеться в його дописі в Telegram, пожежу, яка почалася на місці влучання, уже нібито локалізували.

У станиці Новомінська розташований єдиний нафтопереробний завод - ТОВ "Албашнефть". Його відкрили у 2010 році, потужність заводу становить до 320 000 тонн нафтопродуктів на рік. На НПЗ вісім резервуарів об'ємом від 9 до 10,3 тисяч кубометрів.

Згодом те, що атаки зазнала саме нафтобаза "Албашнефть", підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко.

"Основна продукція - бензин прямої перегонки, дизельне паливо, мазут. Воно постачається Збройним силам Росії. Це ще один логістичний об‘єкт російської армії", - написав він у Telegram.

Дрони пролетіли щонайменше 230 км

НПЗ розташований за 115 кілометрів на південь від Ростова-на-Дону і за 40 кілометрів від берега Азовського моря. До підконтрольної ЗСУ території звідти - понад 230 кілометрів.

Російський Telegram-канал Astra опублікував кадри пожежі на підприємстві. Судячи з відео, полум'я повністю охопило щонайменше один резервуар.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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