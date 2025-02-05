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До Києва прибув очільник МЗС Британії
09:52 05.02.2025 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в середу прибув з візитом до Києва.
На пероні київського вокзалу очільника МЗС зустрів надзвичайний і повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Валерій Залужний.
"Вітаю Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України", - написав Залужний в Телеграм.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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