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АНАЛІТИКА

Парламентська делегація України прибула до США вперше в цьому році - Маркарова

Парламентська делегація України прибула до США вперше в цьому році - Маркарова

 

Перша цьогоріч парламентська делегація прибула з України до США, повідомляє Надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"Вітали сьогодні в Посольстві України в США першу в цьому році парламентську делегацію: Сергій Алєксєєв, Лариса Білозір, Артур Герасимов, Леся Забуранна, Микола Княжицький, Микола Кучер, Роман Лозинський, Наталія Приходько, Вячеслав Рубльов, Таміла Ташева, Павло Фролов, Юлія Яцик. Вже традиційний координаційний брифінг і обговорення всіх питань співпраці. Тримаємо важливі питання в фокусі", - написала Маркарова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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